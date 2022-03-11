Макрон заявил, что вместе с Шольцем проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

Аргументы Недели → Политика 13+

11 марта 2022, 19:02 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Kay Nietfeld/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу сообщил, что планирует вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшие часы.

Соответствующую информацию Эммануэль Макрон предоставил в рамках пресс-конференции в Версале по итогам "неформального" саммита Евросоюза.

Президент Франции, комментируя призывы главы Украины Владимира Зеленского "сделать больше" для его страны, в частности установить бесполетную зону над украинской территорией, отметил, что Евросоюз "не является стороной конфликта".