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Макрон заявил, что вместе с Шольцем проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

, 19:02 Источник: ТАСС

Макрон заявил, что вместе с Шольцем проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы
президент Франции Эммануэль Макрон, Kay Nietfeld/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу сообщил, что планирует вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшие часы.

Соответствующую информацию Эммануэль Макрон предоставил в рамках пресс-конференции в Версале по итогам "неформального" саммита Евросоюза.

Президент Франции, комментируя призывы главы Украины Владимира Зеленского "сделать больше" для его страны, в частности установить бесполетную зону над украинской территорией, отметил, что Евросоюз "не является стороной конфликта".

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