Макрон заявил, что вместе с Шольцем проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу сообщил, что планирует вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшие часы.
Соответствующую информацию Эммануэль Макрон предоставил в рамках пресс-конференции в Версале по итогам "неформального" саммита Евросоюза.
Президент Франции, комментируя призывы главы Украины Владимира Зеленского "сделать больше" для его страны, в частности установить бесполетную зону над украинской территорией, отметил, что Евросоюз "не является стороной конфликта".