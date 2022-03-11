Макрон заявил, что страны Евросоюза готовы принять новые санкции в отношении РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что страны ЕС готовы принять решение о дополнительных антироссийских санкциях, а также планируют выделить Украине еще 500 миллионов евро.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция и ФРГ намерены продолжить путь давления на Россию и вести со страной "требовательный диалог".
Французский лидер добавил, что Европейский союз не располагает возможностями для ускоренного приема Украины в содружество.
Ранее сегодня глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на полях Форума дипломатии в Анталье выступил за ужесточение санкций в отношении РФ с целью "удара" по экономике страны.