Минобороны РФ: националисты взорвали корпус института в Харькове, чтобы скрыть работы по ядерной тематике

Аргументы Недели → Политика 13+

11 марта 2022, 18:43 Источник: ТАСС

Министерство обороны РФ, Alexander Grishin/Russian Look

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты взорвали корпус Харьковского физико-технического института в целях сокрытия работ по ядерной тематике.

Михаил Мизинцев уточнил, что речь идет о провокации, в рамках которой боевики батальонов территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института на улице Академическая в Харькове. В настоящий момент под завалами могут оставаться до пятидесяти сотрудников данного учреждения.

Генерал-полковник также сообщил, что в подвале одной из харьковских школ искусств боевики скрывают тела мирных жителей, которые были убиты в рамках карательной операции в отношении лиц, отказавшихся поддерживать преступный киевский режим.