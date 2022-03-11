Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут иметь цену для всего мира

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 11 марта, заявил, что санкции против Российской Федерации будут иметь последствия для всего мира. По словам политика, никто не хотел вводить рестрикции.
"Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России", – подчеркнул сегодня Йенс Столтенберг на открытии дипломатического форума в турецкой Анталье.
По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, комбинация конкретной поддержки и санкций против РФ "оказали давление на президента Владимира Путина", однако, как утверждает Столтенберг, рестрикции дорого обойдутся всему миру, в частности, тем странам, которые их вводили.