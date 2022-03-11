Лукашенко назвал «свинством» санкции Запада против РФ и Белоруссии

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11 марта 2022, 15:04 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 11 марта, заявил, что все санкции Запада против Минска и Москвы являются нелегитимными, а также назвал эти действия "просто свинством".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Украина "всегда были под санкциями", хотя в настоящий момент они более масштабные. "Но мы к этому свинству Запада привыкли", – уточнил белорусский лидер в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Александра Лукашенко, введенные рестрикции – это "время возможностей" для РФ и Белоруссии.