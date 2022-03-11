Лукашенко выразил мнение, что к концу года люди забудут о случившемся на Украине

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11 марта 2022, 15:19 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что люди забудут о сложностях, связанных со спецоперацией на Украине, в течение полугода-года.

"Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось", – подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее впятницу, 11 марта, белорусский лидер заявил, что все санкции Запада против Минска и Москвы являются нелегитимными, а также назвал эти действия "просто свинством".