Генсек НАТО предупредил о последствиях вероятной войны с Россией из-за Украины

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11 марта 2022, 13:45

Йенс Столтенберг, DAMIAN BURZYKOWSKI/ www.imago-images.de

Ситуация на Украине после начала спецоперации России по демилитаризации Киева является зоной особого риска для Североатлантического альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Она (война НАТО с Россией – прим. ред.) приведёт к большим жертвам», − цитирует RT слова Столтенберга. Сказанные в эфире CNN Türk.

Глава военного блока напомнил, что натовские инструкторы подготовили «десятки тысяч солдат Украины».

В первых числах марта Йенс Столтенберг заявлял, что, по мнению Североатлантического альянса, в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже.