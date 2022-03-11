Генсек НАТО предупредил о последствиях вероятной войны с Россией из-за Украины

Ситуация на Украине после начала спецоперации России по демилитаризации Киева является зоной особого риска для Североатлантического альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Она (война НАТО с Россией – прим. ред.) приведёт к большим жертвам», − цитирует RT слова Столтенберга. Сказанные в эфире CNN Türk.
Глава военного блока напомнил, что натовские инструкторы подготовили «десятки тысяч солдат Украины».
В первых числах марта Йенс Столтенберг заявлял, что, по мнению Североатлантического альянса, в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже.