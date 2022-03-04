Столтенберг: в НАТО ожидают ухудшения ситуации на Украине в ближайшие два дня

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4 марта 2022, 16:42 Источник: ТАСС

генсек НАТО Йенс Столтенберг, DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции в пятницу, 4 марта, заявил, что, по мнению Североатлантического альянса, в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже.

Йенс Столтенберг предположил, что в ближайшие два дня на Украине "будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений".

Генсек НАТО заявил, что альянс призывает Россию начать переговоры и прибегнуть к дипломатии.

Ранее сегодня глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара инициирует встречу руководителей МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье при согласии обеих сторон.