Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара хочет организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара инициирует встречу руководителей МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье при согласии обеих сторон.
Мевлют Чавушоглу в рамках разговора с представителями СМИ в пятницу, 4 марта, заявил, что турецкая сторона хотела бы собрать вместе министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и его украинского коллегу Дмитрия Кулебу на дипломатическом форуме, который должен пройти в Анталье с 11 по 13 марта.
Дипломат уточнил, что Турция готова инициировать встречу, если позволят условия и будет достигнуто согласие сторон.