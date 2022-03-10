Компания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку рынка России

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки российского рынка. Заявление по этому поводу опубликовано в четверг на сайте компании.
В нем говорится о приостановке корпоративной поддержки российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, также Burger King отказал в одобрении инвестиций и расширения сети.
Как уточнили в заявлении, у компании нет корпоративных ресторанов в России, все действующие точки общественного питания Burger King работают по франшизе.
Неделю назад, 2 марта в пресс-службе компании заявили ТАСС, что "Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году".
Японская компания "Юникло" тоже не собиралась уходить из России.