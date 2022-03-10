Компания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку рынка России

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10 марта 2022, 22:37 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки российского рынка. Заявление по этому поводу опубликовано в четверг на сайте компании.

В нем говорится о приостановке корпоративной поддержки российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, также Burger King отказал в одобрении инвестиций и расширения сети.

Как уточнили в заявлении, у компании нет корпоративных ресторанов в России, все действующие точки общественного питания Burger King работают по франшизе.

Неделю назад, 2 марта в пресс-службе компании заявили ТАСС, что "Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году".

Японская компания "Юникло" тоже не собиралась уходить из России.