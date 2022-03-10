Потанин призвал осторожно подходить к конфискации объявивших об уходе из России западных компаний: это вернет РФ в 1917 год

Владимир Потанин, глава "Норникеля", считает, что к теме о конфискации покидающих рынок России предприятий необходимо подходить очень осторожно. Потанин считает, что конфискация западных компаний "вернет нас на сто лет назад, в 1917 год".
Бизнесмен предупредил: "...последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий".
Как считает Потанин, "решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит... несколько эмоциональный характер". По его мнению, возможно, оно было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Он думает, западные фирмы к нас вернутся. "И лично я бы сохранил для них такую возможность", - цитирует пресс-служба "Норникеля" своего руководителя.
"Случаи национализации – то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность – в новейшей истории известны. Это более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией", - сказал Потанин.
Он поддерживает предложение Минэкономразвития – ввести внешнее управление на таких предприятиях.
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.