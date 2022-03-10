Политолог Соломонов заявил, что Запад создал условия для сближения России и КНР в экономической и военной сферах

Политолог Владимир Соломонов заявил беседе с журналистами в четверг, 10 марта, что Запад создал условия для наращивания сотрудничества Российской Федерации и Китая в экономической и военной сферах.
Владимир Соломонов отметил, что ранее появились данные о том, что Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов, а количество китайских смартфонов на российском рынке снизилось в два раза. "Все это обыкновенная провокация, которая также инициирована Западом", – подчеркнул политолог.
Соломонов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" заметил, что РФ начинает заново выстраивать работу на рынке, стараясь обойти все ограничения. "Но в глобальном смысле все у нас хорошо", – выразил мнение эксперт, а также добавил, что совместная работа России и КНР не только станет примером правильного сотрудничества, но и заставит западные страны пожалеть о рестрикциях.
По словам Владимира Соломонова, Китай является "четким и уверенным игроком" не только на политической, но и на экономической арене, вследствие чего, если США или ЕС примут решение оказать на Пекин давление, китайская сторона ответит жестко.