Михаил Делягин раскритиковал поставки российского газа на Запад через Украину

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10 марта 2022, 14:16

Михаил Делягин, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

Депутат Государственной Думы, экономист Михаил Делягин раскритиковал чрезмерно ответственное отношение властей и бизнес-кругов России к западным теперь уже противникам, а не партнерам в ущерб себе.

Критическое мнение парламентарий высказал в четверг, 10 марта, во время эфира политического проекта «Время покажет» на Первом канале. Делягин подчеркнул: «Спецоперация идет уже вторую неделю, но мы до сих пор продолжаем прокачку газа через Украину, давая нацистам деньги на убийство наших же солдат».

Политик уверен, не может быть у Москвы никаких обязательств, ведь «это прямое нарушение коммерческого права в условиях форс-мажора».

Раскритиковал эксперт также и поставки Западу урана, который бывшие партнеры исключили из отказного российского экспорта.

«Наиболее жёстким ответом на западную агрессию может стать полная отмена поставок сырья во враждующие с нами страны. И этот удар будет сокрушительным − в первую очередь, для США», − подытожил депутат.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями СМИ констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес страны со стороны Запада.