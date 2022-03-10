Кулеба заявил, что НАТО не готова обеспечить безопасность Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

10 марта 2022, 13:48 Источник: РИА "Новости"

Флаг НАТО, w80/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг заявил, что Североатлантический альянс не готов обеспечивать украинскую безопасность.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении обвинил, в частности, Запад в гибели украинцев из-за того, что НАТО отказывается закрыть небо над страной.

Впоследствии политик уточнил, что вопрос вступления Украины в альянс потерял для него актуальность после того, как он понял, что организация не хочет противоречий с Россией.