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Песков заявил, что Украина постоянно выступает с предложениями о переговорах Путина и Зеленского

, 12:21 Источник: ТАСС

Песков заявил, что Украина постоянно выступает с предложениями о переговорах Путина и Зеленского
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Russian Look

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 10 марта, заявил, что Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопрос журналистов, поступали ли от украинских властей призывы о проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, подчеркнул: "Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву".

Напомним, 8 марта президент Украины вновь призвал к проведению переговоров по урегулированию ситуации в стране.

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