Блинкен: решение о выходе из украинского кризиса может принять только российское руководство

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9 марта 2022, 21:56 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, IMAGO/Eero Vabamagi/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разрешение ситуации вокруг Украины возможно только по воле российского руководства, однако пока оно не воспользовалась возможностями выхода из кризиса. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Вашингтоне.

«Я считаю важным помнить, что в течение всего этого кризиса, созданного Путиным и Россией, мы стремились предоставить президенту Путину возможные способы сойти с [избранного] пути. Он - единственный человек, который может решить, воспользоваться ли ими. Пока что каждый раз, когда имелась возможность поступить именно так, он нажимал на педаль газа и продолжал следовать тем ужасным путем, который он выбрал», - заявил Блинкен. (Цитата по ТАСС).

Госсекретарь США высказал также мнение, что Россия в этом кризисе в конце концов потерпит стратегическое поражение.

«В конечном счете я абсолютно убежден в том, что Путин не достигнет успеха и Россия потерпит стратегическое поражение вне зависимости от того, каких краткосрочных тактических побед они могут достичь в Украине», - заявил Блинкен.

Ранее госсекретарь США пообещал, что давление на Россию будет только усиливаться, пока она не завершит спецоперацию в Украине.