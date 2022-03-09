Член российской делегации на переговорах с Украиной Слуцкий: Россия не уступит ни одного переговорного пункта

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9 марта 2022, 20:50 Источник: ТАСС

Во время второго раунда российско-украинских переговоров, Belta news agency/globallook.com

Член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в среду в эфире радиостанции «Вести FM», что переговорный процесс идет очень нелегко, однако Москва категорически не согласна ни на какие уступки.

«С учетом того, что переговоры проходят весьма непросто, [я бы предпочел] об этом меньше говорить. Они проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам - военным, политическим, гуманитарным - как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией», - сказал Слуцкий.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел в Белоруссии 7 марта. Обе стороны остались не удовлетворены результатом.

Как сообщило в среду агентство Bloomberg, Киев ищет возможности для организации встречи Путина и Зеленского, поскольку считает, что «единственные серьезные переговоры, которые могли бы быть с русскими, — на президентском уровне».