Владмир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону

В среду состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. В его ходе главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
«В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что президент России проинформировал канцлера Германии о «мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений».
Лидеры России и Германии договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
Ранее сообщалось, что 7 марта Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Борис Джонсон провели четырехсторонние консультации по ситуации в Украине.