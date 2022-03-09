Владмир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону

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9 марта 2022, 19:05 Источник: Сайт Кремля

Фото с сайта kremlin.ru

В среду состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. В его ходе главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что президент России проинформировал канцлера Германии о «мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений».

Лидеры России и Германии договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что 7 марта Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Борис Джонсон провели четырехсторонние консультации по ситуации в Украине.