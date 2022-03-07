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Байден, Макрон, Шольц и Джонсон завершили консультации по ситуации на Украине

, 22:01 Источник: ТАСС

Байден, Макрон, Шольц и Джонсон завершили консультации по ситуации на Украине
президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершили четырехсторонние консультации по ситуации на Украине.

Представитель Белого дома вечером в понедельник, 7 марта, сообщил, что видеоконференция продолжалась 1 час 19 минут. Итоги консультаций американская сторона к настоящему моменту не обнародовала.

Напомним, ранее сегодня Белый дом заявил, что Байден, Макрон, Шольц и Джонсон планируют обсудить "последнее развитие событий применительно к России и Украине".

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