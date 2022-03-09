Кулеба назвал «сдержанными» ожидания от грядущих переговоров с Лавровым

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9 марта 2022, 14:58 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 9 марта, назвал "сдержанными" ожидания от переговоров с руководителем МИД России Сергеем Лавровым, которые должны состояться завтра.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в настоящий момент украинская сторона проводит серьезную работу, чтобы переговоры с Сергеем Лавровым в рамках дипломатического форума в Анталье прошли максимально эффективно.

По словам главы украинского МИД, интересы Киева – прекратить огонь, "освободить территории", а также решить гуманитарные вопросы. Кулеба уточнил, что на переговоры едет с "сильной позицией" и планирует "выжимать максимум" в интересах своей страны. Дипломат добавил, что не возлагает на грядущий разговор больших надежд.