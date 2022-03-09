Песков заявил, что ДНР и ЛНР являются независимыми государствами, и Украине нужно это признавать

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9 марта 2022, 14:06 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными независимыми государствами, и Украине и властям других стран нужно это признать.

Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Украины Владимира Зеленского о готовности к компромиссным решениям по статусу Крыма и Донбасса, отметил, что позиция Москвы по вышеуказанным вопросам "хорошо известна".

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что Крым – это российский регион, вследствие чего данный факт нужно признать как де-факто, так и де-юре. Что касается ДНР и ЛНР, то это суверенные независимые государства, что также следует признать.