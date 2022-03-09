Захарова заявила, что целью спецоперации России не является свержение действующей власти на Украине

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9 марта 2022, 13:06 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 марта заявила, что целью специальной военной операции России не является свержение действующей власти Украины или разрушение государственности страны.

Мария Захарова подчеркнула, что цель спецоперации РФ – защита Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение военной угрозы для России, исходящей с украинской территории в связи с ее освоением странами НАТО.

По словам дипломата, российская сторона рассчитывает на то, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед.