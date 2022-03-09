Сенатор Косачев заявил, что цель РФ на Украине – вернуть народу страны право определять свою политику

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть народу страны право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику.
Константин Косачев также напомнил, что в рамках выступления на тему запрета импорта из России энергоносителей президент США Джо Байден заявил, что Москва стремится держать Киев под контролем.
"Никогда не стремилась и не стремится удерживать под контролем Украину", – заметил сенатор и добавил, что в качестве примера можно рассмотреть отношения России с ее ближайшими союзниками – Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией.