Сенатор Косачев заявил, что цель РФ на Украине – вернуть народу страны право определять свою политику

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9 марта 2022, 12:00 Источник: РИА "Новости"

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть народу страны право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику.

Константин Косачев также напомнил, что в рамках выступления на тему запрета импорта из России энергоносителей президент США Джо Байден заявил, что Москва стремится держать Киев под контролем.

"Никогда не стремилась и не стремится удерживать под контролем Украину", – заметил сенатор и добавил, что в качестве примера можно рассмотреть отношения России с ее ближайшими союзниками – Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией.