Экс-президент Украины Янукович обратился к Зеленскому с призывом остановить кровопролитие «любой ценой»

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8 марта 2022, 10:21 Источник: РИА Новости

Виктор Янукович, Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Бывший украинский президент Виктор Янукович выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что тот обязан любой ценой остановить кровопролитие в Украине.

«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», — цитирует текст обращения РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. На следующий день он предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки.