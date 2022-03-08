Владимир Мединский: по мнению украинской стороны, признание Киевом Крыма, ДНР и ЛНР «практически невозможно»

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8 марта 2022, 09:19 Источник: RT

Перед началом третьего раунда переговоров, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Глава делегации РФ на российско-украинских переговорах Владимир Мединский выразил надежду, что решение по поводу признания Украиной Крыма, ДНР и ЛНР рано или поздно будет найдено. Об этом он сообщил по окончании третьего раунда переговоров, состоявшегося в понедельник в Белоруссии.

«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. По их словам, это [признание Крыма российским и суверенитета ДНР и ЛНР] "практически" невозможно. На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян, и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение», - сказал Мединский.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заключение мирного договора с Россией возможно, но Киев не готов поступиться ни одним дюймом своей территории.