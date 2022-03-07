Макрон заявил о необходимости относиться с уважением к России и российскому народу

Президент Франции Эммануэль Макрон, который намерен баллотироваться на второй срок, в рамках своего первого предвыборного собрания в понедельник заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что следует продолжать диалог с российскими руководителями, даже констатируя разногласия, поскольку однажды придет время вернуться за стол переговоров.
"Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу", – подчеркнул французский лидер, а также призвал сделать все возможное для избежания эскалации.