Макрон заявил о необходимости относиться с уважением к России и российскому народу

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7 марта 2022, 22:37 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Philipp von Ditfurth/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон, который намерен баллотироваться на второй срок, в рамках своего первого предвыборного собрания в понедельник заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что следует продолжать диалог с российскими руководителями, даже констатируя разногласия, поскольку однажды придет время вернуться за стол переговоров.

"Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу", – подчеркнул французский лидер, а также призвал сделать все возможное для избежания эскалации.