Мединский заявил, что ожидания РФ от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались

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7 марта 2022, 21:24 Источник: ТАСС

Владимир Мединский, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава делегации РФ, помощник президента страны Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с Украиной в понедельник, 7 марта, заявил, что ожидания от встречи не оправдались.

"Но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед", – подчеркнул Владимир Мединский и добавил, что переговоры с Украиной будут продолжены.

Ранее стало известно, что российская делегация поставила ребром перед украинской стороной вопрос о гуманитарных коридорах. Мединский выразил надежду на то, что гумкоридоры начнут работать во вторник, 8 марта.