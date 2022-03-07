Первый замгоссекретаря США Шерман считает, что поставлять оружие Украине в ближайшие дни может стать сложнее

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман заявила в понедельник, 7 марта, что доставлять оружие на украинскую территорию может стать сложнее в предстоящие дни.
Уэнди Шерман допустила, что американской стороне нужно будет искать другие способы доставки оружия на Украину. Дополнительных подробностей первый замгоссекретаря США не привела.
Напомним, что в феврале госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что распорядился выделить Киеву немедленную военную помощь объемом до 350 миллионов долларов.