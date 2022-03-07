Песков заявил, что Россия готова прекратить операцию в любой момент при выполнении Киевом требований

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 7 марта, заявил, что при выполнении Киевом выдвинутых Москвой требований военная операция РФ может быть прекращена в любой момент.
Дмитрий Песков отметил, что РФ требует от Украины, чтобы она прекратила свою военную деятельность, конституционно прописала свой нейтральный статус, признала Крым в составе Российской Федерации, а также признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в этом случае российская военная операция может быть прекращена в любой момент.