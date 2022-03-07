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Экс-премьер Италии Ренци выступил за привлечение Меркель к посредничеству между РФ и Украиной

, 15:41 Источник: ТАСС

Экс-премьер Италии Ренци выступил за привлечение Меркель к посредничеству между РФ и Украиной
бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, LaPresse / Roberto Monaldo

Бывший премьер-министр Италии сенатор Маттео Ренци в понедельник выступил за привлечение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель к посредничеству в переговорах между Российской Федерацией и Украиной.

Маттео Ренци подчеркнул, что верит – даже в самые сложные моменты необходимо пробовать поддерживать любые возможности диалога в целях достижения перемирия и во имя мира. "Этим занимается Израиль и многие другие", – отметил экс-премьер Италии.

Ренци также заявил, что не понимает, почему всем вместе нельзя обратиться от лица НАТО и Евросоюза к бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Экс-премьер Италии выразил уверенность в том, что в "столь сложных переговорах необходим такой политик, как Меркель".

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