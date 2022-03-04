Макрон после выборов надеется занять в Европе позиции Меркель

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4 марта 2022, 14:08

Во Франции завершается регистрация кандидатов в президенты. Действующий глава государства Эммануэль Макрон намерен подать заявку в последний момент. Он имеет большие шансы на победу.



Президент Франции олицетворяет политическое лидерство в ЕС. Он ведёт диалог с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, предпринимает необходимые шаги для прекращения конфликта. Макрон одновременно поддерживает контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он пообещал ему гуманитарную и другую необходимую помощь.



Такие действия нашли поддержку у французского электората. Макрон по сравнению с другими политическими лидерами европейских стран ведёт себя наиболее адекватно. Французский президент перенял лидерство в Европе от бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Макрон внимательно изучает нужды собственного народа. Поэтому в городах планируются митинги в поддержку действующего президента.



Если ему удастся сохранить покупательскую способность населения, динамику проведения важных для государства реформ, победа Макрону гарантирована. Но для этого нужно сохранить стабильность во Франции как минимум до апреля. Страна не должна быть втянута в сложный военно-политический кризис, исход которого в ЕС пока никому не известен.