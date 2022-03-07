Аргументы Недели Политика 13+

Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной

, 12:27

Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной
Российская делегация на переговорах с Украиной в Беларуси, фото: vk.com/leonid__slutsky

Делегация России в понедельник, 7 марта, вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Беларусь. Первые два раунда переговоров по ситуации на Украине прошли 28 февраля и 3 марта.

Российскую делегацию возглавляет советник президента РФ Владимир Мединский. Представители делегаций информировали журналистам о ходе переговоров, предварительных результатах.

Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговорный процесс "очень сложный", имеется "много опций, высказанных с одной стороны и с другой".

Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной рассказал о договоренности представителей делегаций до момента, когда будут согласованы общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение.

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал результаты переговоров российской и украинской делегаций по ситуации на Украине, второй раунд которых прошел третьего марта в Беловежской пуще в Белоруссии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество

Территорию Городской клинической больницы им. C.C.Юдина благоустроят в этом году

В этом году благоустроят территорию возле ГКБ имени С.С. Юдина на юге Москвы. На территории появится мультисенсорный сад, предназначенный для отдыха и реабилитации пациентов с нарушением работы органов чувств. Высаженные кустарники, растения, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства. Появятся ландшафтные композиции с подсветкой, фонтаны, прогулочные дорожки и проезды, обновят газоны с красивыми растениями, Для отдыха пациентов установят лежаки и скамьи. Сделают спортивную площадку для персонала больницы.

Политика