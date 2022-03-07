Делегация России вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной

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7 марта 2022, 12:27

Российская делегация на переговорах с Украиной в Беларуси, фото: vk.com/leonid__slutsky

Делегация России в понедельник, 7 марта, вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Беларусь. Первые два раунда переговоров по ситуации на Украине прошли 28 февраля и 3 марта.

Российскую делегацию возглавляет советник президента РФ Владимир Мединский. Представители делегаций информировали журналистам о ходе переговоров, предварительных результатах.

Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговорный процесс "очень сложный", имеется "много опций, высказанных с одной стороны и с другой".

Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной рассказал о договоренности представителей делегаций до момента, когда будут согласованы общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение.

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал результаты переговоров российской и украинской делегаций по ситуации на Украине, второй раунд которых прошел третьего марта в Беловежской пуще в Белоруссии.