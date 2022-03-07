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Финские производители продуктов питания Valio и кофе Paulig объявили об уходе из России

, 12:10 Источник: РИА Новости

Финские производители продуктов питания Valio и кофе Paulig объявили об уходе из России
фото: pixabay.com

Финские производители продуктов питания Valio и кофе Paulig уходят из России.  Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в Гендиректоре компании Valio Анникки Хурме сообщила о решительном осуждении вторжения России в независимую Украину.

По ее словам, поскольку у "Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, компания прекращает свою деятельность в России.

В компании Valio работает порядка 400 сотрудников. В Подмосковье работает завод плавленых сыров. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро.

Финский производитель кофе Paulig также уходит из России. В сообщении компании говорится, что процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства.

В компании Paulig работает около 200 человек. Завод обжарки кофе работает в Твери. Продукция Paulig продается в основном в России.

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