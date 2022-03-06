Владимир Путин и Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей в международной федерации дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила от всех должностей в организации президента России Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга.
«Международная федерация дзюдо сообщает, что г-н Владимир Путин и г-н Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в IJF», - говорится в сообщении.
Владимир Путин был почетным президентом и послом IJF, Аркадий Ротенберг занимал пост управляющего по развитию IJF и входил в исполком организации.
Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо отменила на территории Российской Федерации все соревнования по дзюдо.