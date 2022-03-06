Путин и Эрдоган будут продолжать торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Москвы продолжать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.
«Акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества»,- передает пресс-служба Кремля.
Путин и Эрдоган намерены поддерживать плотные контакты на различных уровнях.
Кроме того, турецкий лидер дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных стран «оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей».
Напомним, что в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган говорил об усилиях, которые прилагает для скорейшего заключения перемирия между Москвой и Киевом.