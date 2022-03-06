Путин заявил о готовности России к диалогу с Украиной и зарубежными партнерами

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6 марта 2022, 15:49

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта.

«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта»,- передаёт пресс-служба Кремля.

При этом Путин обратил внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, которые используются украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.

Также президент сообщил, что приостановка специальной военной операции по защите жителей Донбасса возможна только в случае прекращения Киевом боев.