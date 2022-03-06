Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС не будет финансировать отправку боевых самолетов на Украину

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6 марта 2022, 12:48 Источник: ТАСС

глава Евросовета Шарль Мишель, photonews.at/Georges Schneider v

Глава Евросовета Шарль Мишель в рамках беседы с журналистами в воскресенье заявил, что средства Европейского союза не будут направлены на финансирование поставки боевых самолетов украинской стороне.

Шарль Мишель подчеркнул, что европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов на территорию Украины.

Вместе с тем глава Европейского совета допустил, что некоторые страны, которые являются членами ЕС, рассматривают возможность поставки запчастей или средств, "связанных с использованием военно-воздушных сил".