Конашенков: Вооруженные силы России взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области

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6 марта 2022, 11:25

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы страны взяли под контроль пять населённых пунктов в Донецкой области.

Конашенков уточнил, что в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись на 11 километров.

Ранее сообщалось, что Вооруженными Cилами РФ было уничтожено 2203 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция.