Конашенков: подразделения ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Аргументы Недели → Политика 13+

6 марта 2022, 10:41

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Луганской народной республики взяли под контроль восемь населенных пунктов.

Конашенков уточнил, что группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобвка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина и Закаблуховка.

Представитель Минобороны добавил, что подразделения Вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь.

Ранее Минобороны РФ обнародовало видео с выдвижением подразделений ВДВ в Киевской области в рамках специальной операции на территории Украины.