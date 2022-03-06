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Источник сообщил РИА «Новости», что Украина частично уничтожила данные по разработке ядерного оружия

, 09:06 Источник: РИА "Новости"

Источник сообщил РИА «Новости», что Украина частично уничтожила данные по разработке ядерного оружия
документы, pixabay.com

 Представитель одного из компетентных ведомств РФ сообщил журналистам, что Украина частично уничтожила, частично эвакуировала связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия документы.

Осведомленный источник рассказал РИА "Новости", что на фоне напряженности в отношениях с РФ украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или перевезти в Национальный университет "Львовская политехника".

По словам собеседника агентства, данные действия, в частности, были совершены с целью избежания обвинений в адрес властей о наличии оружейной составляющей в украинской "мирной ядерной программе".

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