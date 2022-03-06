Источник сообщил РИА «Новости», что Украина частично уничтожила данные по разработке ядерного оружия

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6 марта 2022, 09:06 Источник: РИА "Новости"

документы, pixabay.com

Представитель одного из компетентных ведомств РФ сообщил журналистам, что Украина частично уничтожила, частично эвакуировала связанные с перспективными работами по созданию ядерного оружия документы.

Осведомленный источник рассказал РИА "Новости", что на фоне напряженности в отношениях с РФ украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или перевезти в Национальный университет "Львовская политехника".

По словам собеседника агентства, данные действия, в частности, были совершены с целью избежания обвинений в адрес властей о наличии оружейной составляющей в украинской "мирной ядерной программе".