Аргументы Недели Политика 13+

Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным

, 07:51 Источник: РИА "Новости"

Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил разговор израильского премьера с российским лидером Владимиром Путиным, который прошел в Москве.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что в центре внимания разговора Олафа Шольца и Нафтали Беннета были результаты беседы израильского премьера с Владимиром Путиным.

Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве. В ходе разговора политики обсудили разные аспекты текущей ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика