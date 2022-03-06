Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил разговор израильского премьера с российским лидером Владимиром Путиным, который прошел в Москве.
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что в центре внимания разговора Олафа Шольца и Нафтали Беннета были результаты беседы израильского премьера с Владимиром Путиным.
Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве. В ходе разговора политики обсудили разные аспекты текущей ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.