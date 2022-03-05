Госдеп США: санкции в отношении России не повлияют на возможную реализацию ядерной сделки с Ираном

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5 марта 2022, 22:59 Источник: ТАСС

Флаг Ирана, Reisinger/globallook.com

Санкции, введенные западными странами в отношении России не повлияют на Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской атомной программе, нацеленной на производство ядерного оружия. Об этом заявил в субботу представитель Госдепартамента США, сообщает агентство Reuters.

«Новые санкции в отношении России не связаны с СВПД и не должны оказать никакого влияния на его потенциальную реализацию. Мы продолжаем взаимодействовать с Россией по вопросу СВПД. Россия разделяет общий интерес в том, чтобы Иран никогда не заполучил ядерное оружие»,- сказал представитель госдепа.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин во время переговоров в Москве в субботу обсудили, в том числе переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Беннет подчеркнул, что Израиль выступает против возврата к этому соглашению.