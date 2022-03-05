МИД РФ вручил послу США в Москве Салливану ноту протеста в связи с «террористическими» высказываниями о Путине сенатора Грэма

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5 марта 2022, 18:20 Источник: ТАСС

Линдси Грэм, Chris Kleponis/globallook.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу вручил послу США в Москве Джону Салливану ноту протеста в связи с высказываниями сенатора Линдси Грэма о Владимире Путине.

В пятницу сенатор американского парламента, бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего Линдси Грэм в своем Twitter написал, что «человек, который уберет этого парня [Путина], окажет стране и миру большую услугу».

Как говорится в сообщении российского МИД, призыв Грэма к убийству российского президента является террористическим.

«Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что речь идет о «публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица». В связи с этим непринятие администрацией США конкретных мер «окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения».