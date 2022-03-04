Посол России в Вашингтоне Антонов назвал преступными высказывания сенатора Линдси Грэма о Путине и потребовал извинений

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4 марта 2022, 11:18 Источник: РИА Новости

Линдси Грэм, IMAGO/Rod Lamkey/globallook.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от властей США официальных извинений и осуждения действий сенатора Линдси Грэма за «преступные» высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

«Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — говорится в обращении, опубликованном в Facebook посольства России в Вашингтоне.

Антонов отметил, что подобные высказывания из уст западных политиков недопустимы.

Линдси Грэм, бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего, в своем Twitter написал, что «человек, который уберет этого парня [Путина], окажет стране и миру большую услугу».