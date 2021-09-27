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Экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего Грэм заявил, что отношения между Россией и США стали более стабильными

, 15:53 Источник: Известия

Экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего Грэм заявил, что отношения между Россией и США стали более стабильными
Christian Ohde/Global Look Press

Российско-американские отношения в последние месяцы стали стабильнее. Такого мнения придерживается директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм, ранее являвшийся советником Джорджа Буша-младшего по России.

Специалист подчеркнул, что на этом сказалась прошедшая в Женеве встреча глав США и России. По словам Грэма, стороны уже запустили дискуссии по кибербезопасности и стратегической стабильности. Он считает, что администрация нынешнего американского президента на самом деле старается сделать отношения между Москвой и Вашингтоном предсказуемыми.

По мнению эксперта, российское руководство вполне устраивает то, что американские власти стараются сохранить статус-кво. Он рассматривает Байдена как прагматичного политика без иллюзий. Грэм добавил, что в прочих областях между Россией и США наблюдаются значительные разногласия, что является нормальным.

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