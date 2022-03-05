Путин: Россия расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

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5 марта 2022, 16:58

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 5 марта, заявил, что Россия будет рассматривать как участника вооруженного конфликта любую страну, которая попытается ввести бесполетную зону над территорией Украины.

Путин сегодня посетил авиационный учебный центр ПАО "Аэрофлот", где встретился с представительницами лётного состава российских авиакомпаний и ответил на их вопросы, в том числе по специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

По поводу заявлений, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины бесполетной, российский президент сказал, что "сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств". "Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", - сказал Путин.

Введения бесполетной зоны над Украиной добивается украинский президент Владимир Зеленский. Сейчас над Украиной запрещены только полеты гражданской авиации.

Как говорит Зеленский, страны НАТО от этого отказываются, убеждая, что закрытие неба над Украиной спровоцирует "прямую агрессию" против Североатлантического альянса.