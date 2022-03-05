Путин, рассказывая о решении начать спецоперацию в Украине, назвал его тяжелым

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5 марта 2022, 16:47 Источник: РБК

Фото с сайта kremlin.ru

Отвечая на вопрос, чем было вызвана спецоперация в Украине и нельзя ли было ее избежать, Владимир Путин назвал тяжелым решение о ее начале. Тема была затронута на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в канун 8 Марта. Ее трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я очень коротко, но все-таки вынужден начать, как в таких случаях говорят, с центра поля. Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение — тяжелое решение, без всяких сомнений. В чем дело? Дело в том, что <...> [в Украине] совершили госпереворот, поддержали тех, кто совершил госпереворот, <...> а затем последовали известные события, связанные с Крымом и юго-востоком Украины, Донбассом, где люди не поддержали этот переворот»,— объяснил Путин.

О начале спецопреации в Украине после просьбы ДНР и ЛНР президент России объявил 24 февраля.