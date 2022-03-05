СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку запрещенными Минскими соглашениями снарядами

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5 марта 2022, 12:51 Источник: РИА Новости

военный ДНР, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку запрещенным минскими соглашениями снарядами.

В Телеграм-канале представительства говорится, что в 10.45. зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Новгородское – н.п. Горловка, выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.

Ранее сообщалось, что представители украинского националистического формирования «Азов» (запрещенная в РФ организация) подорвали жилой дом в городе Мариуполе. В настоящий момент 200 человек находятся под завалами.