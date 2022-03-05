Представитель милиции ДНР Басурин: украинские националисты пытаются устроить в Донбассе гуманитарную катастрофу

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5 марта 2022, 12:39

Эдуард Басурин, фото: vk.com/dnr_online_su

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в субботу, 5 марта, сообщил, что украинские националисты при отступлении пытаются довести Донбасс до гуманитарной катастрофы.



На брифинге Басурин рассказал, что при отступлении националисты пытаются максимально вывести из строя системы водоснабжения и энергетики с целью создать в Донбассе гуманитарную катастрофу.

Он уточнил, что во время расчистки перешедших под контроль ДНР районов на волновахском направлении сотрудники милиции находили взрывные устройства возле трансформаторных подстанций и центральной ветки водовода, при помощи которых отступающие украинские силовики планировали обесточить район.

По словам Басурина, на бывших позициях 53-й бригады ВСУ была обнаружена идеологическая литература и флаг "Правого сектора" (организация в России запрещена). Также на брошенных позициях были обнаружены самодельные образцы вооружения, в том числе минометы и гранатометы. Он подчеркнул, что указанное вооружение идентично тому, что используется боевиками "Исламского государства", запрещенного в России.

Басурин подчеркнул, что артиллерийские подразделения ВСУ продолжают целенаправленно наносить удары по жилым кварталам.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что представители украинского националистического формирования "Азов" (запрещенная в Российской Федерации организация) подорвали жилой дом в городе Мариуполе. Под завалами находятся примерно 200 человек.