Песков: Россия ставит целью спецоперации безопасность, а не «разделение Украины на части»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 марта 2022, 09:08

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «разделение Украины на части» не является главной целью специальной военной операции в стране. По его словам, России добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.

Песков пояснил, что после государственного переворота 2014 года Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии. Официальный представитель Кремля отметил, что Россия хочет освободить страну от этой идеологии. Также он добавил, что там увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности РФ.

«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности»,- продолжил Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Россия добивается того, чтобы «в Европе был изменен баланс в сфере безопасности» и чтобы на Украину больше не поставлялись вооружения со стороны стран - членов НАТО, подчеркнул он. Песков уточнил, что, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и установив с ними дипломатические отношения, Москва имеет перед ними обязательства. Поэтому РФ проводит мероприятия «по разоружению Киева», который своими действиями также угрожает безопасности региона, резюмировал пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что о подписании каких-либо документов с Украиной в настоящий момент речь не идет.